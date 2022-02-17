В Воронежской области снова резко увеличилась суточная заболеваемость ковидом

госпитализировали из 5 тысяч заболевших всего 353 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не унимается пандемия коронавируса в Воронежской области. На утро четверга, 17 февраля, на сайте «Стопкоронавирус.РФ» сообщили об еще 5095 случаях заражения. А на начало дня 16 февраля, казалось, что дела пошли на лад. Тогда заболели 4220 человек.

Всего за время пандемии заразились ковидом уже 286 382 жителя Воронежской области.

В то же время смертность невелика – на тот свет ковид унес еще 5 человек (на утро 16 февраля их было 7). Всего жертвами опасной болезни стали уже 7445 наших земляков.

Еще 1258 жителей Воронежской области выздоровели от ковида. Это немного меньше, чем на утро 16 января – тогда избавились от COVID-19 1293 человека. Всего победивших эту заразу в нашем регионе стало 217 510.

Важно также отметить, что госпитализировали из 5 тысяч всего 353 человек.