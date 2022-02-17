Под Воронежем шофер грузовика своровал 21 700 литров дизельного топлива

Полицейские не исключают, что шофер причастен и к другим кражам горючего. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Полицейские задержали по подозрению в хищении дизельного топлива, принадлежащего агропредприятию, одного из его работников. По версии следствия, 29-летний житель села Новая Усмань, работая водителем на «КамАЗе» с цистерной, с сентября по октябрь 2021 года регулярно воровал горючее. В итоге он умыкнул более 21 700 литров топлива. Недостачу обнаружили в ходе сверки. Водитель причинил ущерб своей организации на сумму около 920 тысяч рублей.

Часть похищенного дизтоплива полицейские изъяли в гараже шофера. Водитель признался, пояснил, что воровал ГСМ с целью его дальнейшей перепродажи.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Водитель до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции «отрабатывают» его на причастность к совершению аналогичных преступлений, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.