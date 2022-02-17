Французы и англичане любят воронежские корма, а грузины предпочитают свиней

Воронежские свиньи в Грузии пользуются большой популярностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала февраля 2022 года из Воронежской области отправили на экспорт более 220 партий животноводческой продукции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Более 100 тонн колбасы продали Украину и в Азербайджан. В Незалежную также отправили более 180 тонн мяса птицы. А в Грузию поставили 336 свиней на убой. Так что туристы могут получить шашлычок из воронежского мяса.

Латвия, Франция, Великобритания, Азербайджан в тот же период времени закупили более 6 тысяч тонн корма (шрот подсолнечника, кормовые добавки, жом свекловичный). В Азербайджан, Грузию, Абхазию, на Украину экспортировали более 400 тонн молочной продукции (молоко, масло, спред, йогурт и другие продукты).