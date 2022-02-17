Воронежцев приглашают пройти квест «Знатоки пожарной охраны»

Лучшие знатоки истории пожарной охраны будут участвовать в суперигре. Фото: предоставлено воронежским региональным отделением ВДПО. Фото: другой источник.

С 23 по 27 февраля на всероссийском портале вдпо.рф будет проходить квест «Знатоки пожарной охраны. Воронежская область». Его участники смогут проверить себя в знаниях правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны и добровольчества. Причем не только России, но и нашей области.

Участвовать в квесте может любой житель Воронежской области. Конкурс проводится в год 130-летия Всероссийского добровольного пожарное общества. Предварительная регистрация требуется только для команд, анкету индивидуального участника можно заполнить непосредственно перед прохождением квеста.

Основные материалы, которые могут пригодиться для прохождения квестов, размещены на портале вдпо.рф в разделе История - По субъектам https://вдпо.рф/map. Механика их проведения такая:

1. Старт в 12:00 (мск) в среду и окончание в 16:00 (мск) в воскресенье.

Это означает, что в 12:00 (мск) среды открывается доступ к системе тестирования онлайн-квеста и прием ответов, а после 16:00 (мск) воскресенья ответы засчитаны не будут.

2. Участие в онлайн-квесте не зависит от возраста и региона проживания.

3. Онлайн-квест состоит из двух частей – тестовые и открытые вопросы.

Тестовые вопросы: 15 вопросов по 1 баллу на знание правил пожарной безопасности, 15 вопросов по 2 балла – на знание истории пожарной охраны и добровольчества России и региона. На их решение у вас будет только 30 минут.

Вы выбираете удобное для себя время в рамках сроков проведения квеста, проходите по ссылке, которая размещена в новости на портале, заполняете анкету и приступаете к решению тестовых заданий.

После ответа на все тестовые вопросы вы получите сертификат с указанием набранных баллов (из 45 возможных для тестовой части). Он также поступит вам на почту, указанную в анкете.

В конце тестовой части и в письме с Сертификатом будет ссылка на гугл-форму с открытыми вопросами онлайн-квеста.

На открытые вопросы (10 по 3 балла по истории пожарной охраны и добровольчества региона) необходимо ответить до окончания онлайн-квеста, но внутреннего ограничения по времени (как 30 минут для тестовой части) нет. Главное - прислать до окончания общего времени проведения онлайн-квеста, то есть до 16:00 в воскресенья.

4. Результаты подводятся по сумме баллов за тестовые и открытые вопросы (максимум – 75 баллов).

Итоговые протоколы будут размещены на портале и в социальных сетях в течение двух-трёх дней после окончания онлайн-квеста.

В онлайн-квесте предусмотрены три вида зачетов: личные для участников до 18 и старше 18 лет и командный.

В каждом онлайн-квесте определяется топ-10. Участники с тремя лучшими результатами в каждом виде зачетов признаются победителями, те, кто занял с 4 по 10 места в личном зачёте до 18 лет и в командном зачете, становятся призерами.

Победители и призеры онлайн-квестов получат Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные в анкете, а в мае 2022 – приглашение на суперигру, чтобы побороться за звание абсолютного знатока истории пожарной охраны (и место в «Зале Почета» портала).