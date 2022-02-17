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Общество17 февраля 2022 5:36

Мечту воронежских шоферов маршруток нашли в Волгограде

Общественник Виталий Иванищев показал условия отдыха водителей в городе на Волге. Там есть теплые комната, туалет и диспетчерская
Олег КУЗНЕЦОВ
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Волгоградским водителям воронежские могут только позавидовать. Фото: Город и транспорт, ВКонтакте.

Волгоградским водителям воронежские могут только позавидовать. Фото: Город и транспорт, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Человеческие условия труда, недоступные сейчас воронежским водителям маршруток, показал общественный активист Виталий Иванищев. В группе «Город и транспорт» ВКонтакте он выложил фото места отдыха волгоградских шоферов общественного транспорта. Там есть комната отдыха, еще одна, где можно поесть, с микроволновкой и бойлером. И, что немаловажно, теплый туалет. А также отдельная комната диспетчерской.

Казалось бы, эка невидаль. Но для воронежского общественного транспорта – это предел мечтаний. Поесть наши водители могут урывками при остановках в автобусе, справить малую нужду – в, как правило, вонючем и неприбранном «биотуалете» на улице, либо в кустах. Ну а диспетчеры вынуждены работать либо на свежем воздухе, либо в лучшем случае в своем автомобиле.

Это к вопросу о мантре 90-х: отдайте все на откуп в частные руки, и рынок все отрегулирует. Вот и отрегулировал. Нормальные условия труда для шоферов маршруток, обычные в советское время, с приходом частников ушли в прошлое.