Опубликовали указ губернатора о продлении ковидных ограничений в Воронеже

Фото – правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подписал указ, которым продлил срок ограничений от COVID-19 на территории Воронежской области. Официальный документ опубликовала пресс-служба регионального правительства 16 февраля.

Ограничительные меры одобрили днем ранее на заседании местного оперштаба. Итак, до 18 февраля в регионе действует ограничение на работу цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. Также до пятницы включительно запрещено проводить спортивные соревнования муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях.

Ну и Александр Гусев продлил дистанционное обучение в школах для учеников 5-11 классов по 19 февраля. При этом дополнительные общеобразовательные программы, то есть кружки и секции для детей будут проводить в дистанционном формате до 27 февраля.

Также в указе уточнили, что при отсутствии 20% школьников из-за гриппа и ОРВИ необходимо ввести дистанционку.