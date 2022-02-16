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Общество16 февраля 2022 17:17

В Воронеже 17 водителей привлекли к ответственности за тонировку стекол

Им грозит штраф
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронеже сотрудники ГИБДД рассказали об итогах профилактического рейда по тонировке автомобилей. Он проходил в городе 15 февраля.

В результате были выявлены 17 нарушителей. На них составили административные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками»). Водителям грозит штраф до 500 руб.

Одного из водителей привлекли за неправильную регистрацию. Полицейские сняли с машины номера и СТС.