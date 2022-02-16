Под Воронежем банда заработала 4,7 млн рублей на незаконном игорном бизнесе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Восемь участников преступного сообщества организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования через интернет. Орудовали они на территории Коминтерновского района и в городе Семилуки. За несколько месяцев они умудрились «заработать» 4,7 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года двое жителей областного центра разработали преступную схему: как организовать проведение незаконной деятельности в четырех игровых клубах. В преступную группу были вовлечены еще шесть человек. Они выполняли функцию операторов и администраторов заведений. И так длилось до июля 2020-го, пока ими на заинтересовались правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере). Оно направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд. Членам банды грозит до 4 лет лишения свободы.