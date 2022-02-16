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Общество16 февраля 2022 14:04

В Воронежской области сейчас омикрон - до 90 процентов от всех заболеваний ковидом

Об этом сообщил главный санитарный врач региона Игорь Механтьев
Юрий КОЗЛОВ
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Лабораторные исследования показали, что омикрон практически вытеснил все другие штаммы ковида в Воронежской области.

Лабораторные исследования показали, что омикрон практически вытеснил все другие штаммы ковида в Воронежской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 15 февраля, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом о нынешней эпидобстановке рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. Он сообщил, что за последнюю неделю зарегистрировали 31 402 заболевших. По результатам молекулярно-генетического мониторинга среди всех заболеваний ковидом преобладает штамм омикрон — до 90%. Реже стали болеть дети – их доля в общем числе заражений снизилась с 25,8% до 15,3%.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин сообщил, что в ковидных стационарах госпитализированы 3034 человека. Из них 1655 человек находятся на кислородной поддержке.

Напомним, на заседании приняли решение о продлении «дистанта» для школьников средних и старших классов до 19 февраля. А для учреждений дополнительного образования - до 28 февраля. Кроме того, по-прежнему нельзя будет посещать театры и спортивные мероприятия до 18 февраля.