В Воронежской области 3 тысячи классов отправили на карантин по ОРВИ и ковиду

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области на карантин по ОРВИ отправили 2 776 классов в 138 школах. По ковиду – 197 классов в 52 школах. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Полностью закрыты оказались 22 учебных заведения, из них два – из-за коронавируса. Как пояснили в департаменте, эта цифра не внушительная, поскольку всего в регионе 708 школ, в которых учатся более 232 тысяч учеников.

– В районах области администрации продолжат мониторить ситуацию с заболеваемостью и самостоятельно принимать решения по отдельным школам. Перевод на дистанционный формат обучения на семь дней рекомендован при отсутствии по причине гриппа и ОРВИ 20% обучающихся, – прокомментировали в департаменте.

Напомним, занятия 5-11 классов школ, лицеев, гимназий в Воронеже продолжатся дистанционно до 19 февраля. Предполагается, что уже 21-го дети сядут за парты.