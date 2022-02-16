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Дом. Семья16 февраля 2022 13:22

Детеныша яков в воронежском зоопитомнике назвали Омикроном

Малышу уже месяц, и он чувствует себя отлично
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники Воронежского зоопарка дали имя детенышу тибетских яков, родившемуся месяц назад в зоопитомнике "Червленый яр". Малыша назвали на злобу дня - Омикроном (ну или в честь 15-й буквы греческого алфавита).

- Маленький як чувствует себя бодрым и энергичным, активно познает окружающий мир. Мы надеемся, что у теленка Омикрона есть врожденный иммунитет ко всем известным вирусам, а значит, его здоровью ничто не угрожает, - отметили сотрудники зоопарка.

Омикрон очень забавный - черненький, с белой мордочкой и в белых "носочках".