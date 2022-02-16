Детеныша яков в воронежском зоопитомнике назвали Омикроном

Сотрудники Воронежского зоопарка дали имя детенышу тибетских яков, родившемуся месяц назад в зоопитомнике "Червленый яр". Малыша назвали на злобу дня - Омикроном (ну или в честь 15-й буквы греческого алфавита).

- Маленький як чувствует себя бодрым и энергичным, активно познает окружающий мир. Мы надеемся, что у теленка Омикрона есть врожденный иммунитет ко всем известным вирусам, а значит, его здоровью ничто не угрожает, - отметили сотрудники зоопарка.

Омикрон очень забавный - черненький, с белой мордочкой и в белых "носочках".