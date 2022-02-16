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Здоровье16 февраля 2022 13:09

Никитинский театр отменил спектакли 17 и 18 февраля

Воронежцы могут обменять купленные билеты на другие даты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за продления воронежскими властями ковидных ограничений до 19 февраля, Никитинский театр отменил два ближайших спектакля. Постановки "Исчезнувший велосипедист" и "Свидетельские показания", планируемые 17 и 18 февраля, переносят.

- Зрители, которые приобрели билеты на эти спектакли, имеют возможность посетить любой другой показ этих же спектакля до июля 2022 года. Для этого необходимо выбрать в афише театра нужный показ и позвонить в кассу Никитинского театра для бронирования мест и далее - подойти в театр для обмена билетов, - отметили в учреждении.

Напомним, Никитинский театр оказался на грани выживания из-за установленного культурного локдауна, связанного со сложной эпидобстановкой по коронавирусу. Директор независимого учреждения Ирина Алексеева первоначально собиралась открыть театр для зрителей с 10 февраля, несмотря на перспективу 200-тысячного штрафа. Но впоследствии все же спектакли не стали играть из-за опасения закрытия театра на три месяца из-за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.