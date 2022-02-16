Воронежскому участковому, давшему отпор «криминальному авторитету», выплатят более 70 тысяч рублей

Участковому из микрорайона Шилово Евгению Рыбченко, которого реабилитировали после закрытия уголовного дела о превышении полномочий, выплатят 73,5 тысяч рублей. Ему компенсируют расходы на адвоката – 50 тысяч рублей и недополученную во время следствия зарплату. Такое решение принял Советский районный суд, следует из официального сообщения.

Напомним, как развивалась ситуация. 23 июля 2021 года участковый, находившийся при исполнении должностных обязанностей, прибыл к одному из домов на ул. Курчатова в Воронеже. Местный «криминальный авторитет» сидел в машине в пьяном виде. Местные жители утверждали, что он совершил ДТП. Однако на действия сотрудника полиции, мужчина начал оскорблять оппонента и стал применять силу в отношении представителя власти. Происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также подтверждается показаниями свидетелей.

Полицейский попал под уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст 286 УК РФ). Однако это вызвало большой общественный резонанс и за стража порядка вступились горожане. Дело забрали в Центральный аппарат СКР и позже участкового реабилитировали.

А «криминального авторитета», наоборот, этапировали в Москву, и сейчас ведется следствие.