Житель Воронежской области потерял более 4 млн рублей после звонков лже-полицейских, банковских сотрудников и следователей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4,3 млн рублей лишились пятеро жителей Воронежской области после общения с дистанционными аферистами.

Больше всего потерял 46-летний житель Таловского района. Его разводили несколько дней по старой схеме.

Позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и напугал мужчину, что кто-то пытается получить доступ к его сбережениям. Затем позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и попросил оказать содействие в пресечении мошеннических действий в банковской сфере. Мужчине объяснили, необходимо перевести все имеющиеся сбережения на специальный банковский счет. Он все выполнил, после чего с ним связались уже якобы сотрудники следственных органов и банковских структур, которые сообщили, что необходимо максимально дополнить внесенную сумму. Желая помочь правоохранителям, мужчина оформил несколько кредитов, занял часть денег у знакомых, продал автомобиль «Рено» и в течение нескольких дней добросовестно переводил деньги на указанные ему реквизиты. Так он потерял около четырех миллионов рублей.