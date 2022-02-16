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Общество16 февраля 2022 12:24

Воронежцам, жалующимся на двойное списание оплаты за маршрутку, рассказали, как добиться справедливости

Оператор обрисовал алгоритм действий при такой ситуации
Юрий КОЗЛОВ
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Напрашивает вывод, что для избежания нервотрепки пока лучше оплачивать проезд наличными.

Напрашивает вывод, что для избежания нервотрепки пока лучше оплачивать проезд наличными.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появился комментарий ситуации с массовыми жалобами воронежцев на двойное списание денег за проезд в общественном транспорте ООО «СберТройка», оператора, обслуживающего терминалы в маршрутках:

При переводе МКП МТК «Воронежпассажиртранс» на безналичную систему оплаты компании «СберТройка» до 21 февраля 2022 года возможны задержки по времени списания денег с банковской карты при оплате проезда. При этом средства списываются только за уже совершенные поездки. Совместно с мэрией Воронежа мы проверяем все такие случаи.

По любым вопросам по списанию денежных средств советуют обратиться в круглосуточную службу поддержки. При этом оператор прописал такой алгоритм действий:

1. Позвоните на номер 8 (800) 700 34 46, либо напишите на почту support@sbertroika.ru.

2. По возможности предоставьте максимальные данные по поездке (описание проблемы, номер маршрута, времени и даты поездки, номер карты).

При отправке письма на почту нужно приложить чек об оплате поездки, либо выписку с банковской карты.

Сотрудник службы поддержки сможет ответить на обращение в онлайн-режиме или в течение восьми часов, направив ответ по электронной почте.