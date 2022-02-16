До 8 лет тюрьмы может получить житель Нововоронежа за сбыт фальшивой 5000-купюры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На 36-летнего жителя Нововоронежа завели уголовное дело о сбыте поддельной купюры. Как выяснили полицейские, фальшивка попала к нему от неизвестного мужчины на рынке в Воронеже в середине декабря прошлого года. 1 января нововоронежец обналичил подделку благодаря знакомому, злоупотребляющему спиртными напитками: дал ему 5000-купюру, чтобы тот купил себе спиртное, а сдачу вернул. Ничего не подозревающий приятель расплатился фальшивкой в магазине, а на выходе отдал сдачу «благодетелю».

Подделку выявили в банке и вызвали полицию. Отследить, откуда появилась фальшивая купюра, не составило труда, как и отсмотреть по камерам, кто расплачивался пятитысячной. Так полицейские вышли на след владельца купюры. Он признался, что знакомые продавцы торговых точек предупреждали его, что имеющаяся у него пятитысячная имеет признаки подделки

За сбыт поддельных денег мужчине грозит до восьми лет заключения.