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Звезды16 февраля 2022 10:46

Директор колледжа имени Ростроповичей получила знак "Благодарность от земли Воронежской"

Власти оценили 30-летний опыт работы Эмилии Святохиной
Ярослав ИВАНОВ
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Директора музыкального колледжа имени Ростроповичей Эмилию Святохину отметили почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской». Власти оценили профессиональную компетентность Эмилии Георгиевны за более чем 30-летний стаж работы в колледже по сохранению традиций классического музыкального образования и воспитания, сложившихся за вековую историю этого учебного заведения.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» значительно обновили парк музыкальных инструментов, переоборудовали учебные классы и пополнили библиотечный фонд колледжа. Сейчас учебное заведение готовится к проведению ежегодного музыкального фестиваля «От Ростроповичей к современности» и III конкурсу исполнителей на народных инструментах, который пройдет с 16 по 19 апреля.