Директор колледжа имени Ростроповичей получила знак "Благодарность от земли Воронежской"

Директора музыкального колледжа имени Ростроповичей Эмилию Святохину отметили почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской». Власти оценили профессиональную компетентность Эмилии Георгиевны за более чем 30-летний стаж работы в колледже по сохранению традиций классического музыкального образования и воспитания, сложившихся за вековую историю этого учебного заведения.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» значительно обновили парк музыкальных инструментов, переоборудовали учебные классы и пополнили библиотечный фонд колледжа. Сейчас учебное заведение готовится к проведению ежегодного музыкального фестиваля «От Ростроповичей к современности» и III конкурсу исполнителей на народных инструментах, который пройдет с 16 по 19 апреля.