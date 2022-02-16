В Воронежской области снитарные врачи сняли с прилавков почти 700 кг мяса

За 2021 год санитарные врачи провели в Воронежской области 1323 проверок организаций торговли и общественного питания на соблюдение требований к условиям хранения, производства, реализации мяса и продуктов его переработки. И выявили множество косяков: нарушались правила товарного соседства в процессе хранения и реализации мяса, реализовывалась продукция животноводства без документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушались режимы мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря, не соблюдались правила личной гигиены персонала, отсутствовала информация о продукции для потребителя.

- В ходе проверок исследовали 2363 пробы мяса и мясной продукции на соответствие требованиям безопасности. Генно-инженерно-модифицированных организмов, антибиотиков, радионуклидов, пестицидов в них не обнаружили. Но пять проб не отвечали требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, а четыре - по физико-химическим показателям, - отметили в управлении Роспортребнадзора по Воронежской области. - Выписали 32 постановления о штрафах на общую сумму 640 тысяч рублей. Изъяли из оборота 68 партий мясной продукции общим весом 694,8 кг.