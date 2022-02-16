В Воронеже нашли грабителя, отнявшего сумку у пенсионерки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские задержали 27-летнего грабителя, отнявшего сумку у пенсионерки на улице Хользунова в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 февраля.

О нападении стражам порядка сообщила 63-летняя пенсионерка в декабре прошлого года. Она шла в ночное время на работу. Неожиданно к женщине подошел неизвестный, выхватил из рук сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон, и убежал. Причиненный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Его задержали в съемной квартире в Северном микрорайоне. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на деньги купил наркотики, а мобильник выбросил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.