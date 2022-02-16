Тяжелоатлеты Воронежской области завоевали три бронзы на крупном всероссийском турнире

Иван Чесноков. Фото: cspsk-vrn.ru

Три бронзовые награды завоевали юные воронежцы на XVII турнире памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы Олимпийского Чемпиона Дмитрия Берестова. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. На помосте спортивной базы «Чехов» в деревне Кузьмино-Фильчаково Московской области встретились более 300 спортсменов из 30 регионов России.

Екатерина Зотова из Калача завоевала бронзу в весовой категории до 64 кг (тренеры В.М. Бондарев, Д.С. Новохатский). Также третьими на турнире стали двое спортсменов из Воронежа, которые тренируются у В.П. Дмитриченко и О.В. Лукьяновой. Это Иван Чесноков, замкнувший тройку лидеров в весе до 81 кг и Полина Щепилова, выступавшая в весовой категории до 59 кг. Все спортсмены представляют СШОР №38.

- Все спортсмены, попавшие в призы, представляют новое поколение воронежских штангистов. Это их первые крупные соревнования. Считаю, что они достойно выступили. В дальнесрочной перспективе они будут готовиться к летней Спартакиаде учащихся, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по тяжёлой атлетике Игорь Чернышёв.