Воронежцы массово жалуются на двойное списание денег за проезд на маршрутке

Оплата "безналом"становится рискованным делом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежцы жалуются в соцсетях на массовое двойное списание денег за проезд на маршрутках при безналичном расчете.

- Это уже мошенничество, и в особо крупном размере – считает Сергей Чеботарев - Предлагаю коллективное заявление в прокуратуру и Следственный комитет РФ. Например, у меня это был маршрут 6, обслуживает его МКП МТК «Воронежпассажиртранс», это совпадает с MKP MTK VPT, только к чему там еще PRIG GOROD MOSKVA.

- Здравствуйте у меня маршрутка 8 и тролейбус 7 MKP MTK VPT Prig списали сегодня 3 раза. Время, когда я на работе, - поделилась Ирина Утюганова.

- В 7 утра на 49 маршрутке в сторону студгородка списалась двойная плата, - сообщила Инна Суворова.

В мэрии пока не смогли пояснить, в чем причина этой ситуации:

– Информация о случаях некорректных списаний, поступившая от горожан, передана оператору безналичной оплаты ООО «СберТройка», который производит обслуживание терминального оборудования МКП МТК «Воронежпассажиртранс», для проведения полного анализа работы системы. Сейчас специалисты определяют возможные причины технического сбоя, после чего в короткие сроки их устранят. По всем фактам некорректных списаний горожанам следует обращаться к оператору безналичной оплаты по телефону 8 (800) 700-34-46 или направлять сведения по электронной почте support@sbertroika.ru.