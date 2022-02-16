Жительница Воронежской области «заминировала» ЗАГС, чтобы помешать свадьбе любовника

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Калачеевский райсуд оштрафовал 35-летнюю женщину за сообщение о ложном минировании.

Инцидент произошел в конце сентября 2021 года: в дежурную часть полиции позвонили и сообщили о заминировании местного отделения ЗАГСа. На место выехали спецслужбы, людей эвакуировали, здание проверили, бомбу не нашли.

Зато возбудили уголовное дело. И нашли телефонного террориста. Оказалось «бомбу подложила» 35-летняя местная жительница. Дама хотела помешать свадьбе своего знакомого, с которым она состоит в близких отношениях.

Подсудимая раскаялась, возместила ущерб оперслужбам, выезжавшим на место, и произвела добровольные пожертвования на благотворительную деятельность. Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей.