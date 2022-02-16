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Общество16 февраля 2022 7:59

В Воронеже на два дня пропала маршрутка

В мэрии сообщили, что заболел водитель
Юрий КОЗЛОВ
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Одного водителя на маршрут явно недостаточно.

Одного водителя на маршрут явно недостаточно.

Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа опубликовала пост в одной из соцсетей, где пожаловалась на то, что на Дальние сады два дня не ходит автобус № 58с. В пресс-службе мэрии подтвердили, что проблема существует. Представитель перевозчика сообщил, что водитель заболел. На маршруте ездит один автобус. И обслуживает его только один шофер. Сейчас водителя заменили, и автобус снова ездит регулярно.

- К перевозчику однозначно применим штрафные санкции, - пообещали в мэрии.

Напомним, прокуратура потребовала от перевозчика устранить недостаток автобусов на маршруте Воронеж – Рыкань. Компания обязалась ежедневно выполнять по 49 рейсов, но в январе их было менее 60 процентов от нормы.