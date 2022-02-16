В Воронеже ДК имени 50-летия Октября огородят забором из-за вандалов

Фото со страницы петиции.

В Воронеже начали ставить забор вокруг ДК имени 50-летия Октября. Как сообщили собственники, ограждение "полтиннику" потребовалось из-за участившихся актов вандализма. Случаи мародерства в ДК имени 50-летия Октября начались еще осенью прошлого года. Сперва неизвестные украли шесть люков. После этого преступники разбили стекла в так называемой «шайбе» и проникли внутрь, похитив электрические провода. В следующий раз демонтировали систему пожаротушения, а затем срезали батареи.

- Охрана объекта самостоятельно задержала преступников и передала в руки правоохранительных органов. Все случаи проникновения на территорию здания были зафиксированы, написаны заявления в полицию, - отметил генеральный директор компании-собственника Иван Кандыбин.

Застройщик выкупил ДК имени 50-летия Октября у центра имени Хруничева за 506 млн рублей в июле 2021 года. Горожане начали переживать, что легендарный "полтинник" сравняют с землей ради многоэтажек и написали петицию с требованием сохранить здание. Уже в августе стали известно, что со стен здания сняли космическую мозаику, по факту чего возбудили административное дело.