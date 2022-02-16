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Спорт16 февраля 2022 7:28

Воронежский легкоатлет победил на первенстве России

Владислав Доронин выиграл дистанцию 60 метров
Юрий КОЗЛОВ
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Владислав Доронин (крайний слева).

Владислав Доронин (крайний слева).

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский бегун Владислав Доронин победил на первенстве России, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд. Национальный старт среди спортсменов до 23 лет проходит в Санкт-Петербурге. Владислав Доронин взял золото в первый же день соревнований.

Дистанцию 60 м воронежец на предварительном этапе пробежал за 6,84 секунды. Чуть быстрее он был в полуфинале — 6,77. А в решающем забеге Владислав еще улучшил свое время, показав на финише результат 6,71 секунды. Занявший второе место Владислав Скулин из Иркутска уступил Доронину всего 0,1. Впрочем на этой дистанции такой мизерный отрыв – обычное дело.

Совсем немного не хватило чтобы подняться на пьедестал еще одной воронежской спортсменке Алине Бозюковой. Она стала четвертой на дистанции 60 м с барьерами. Бозюкова финишировала с временем 8,56 секунды, отстав от занявшей третье место Ирины Болдыревой из Московской области на 0,26.