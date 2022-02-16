Под Воронежем в столкновении "Газели" и "Тойоты" погиб один из водителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 15 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 141 ДТП, в них пострадали 10 человек и один погиб. Полицейские устанавливают смертельной обстоятельства аварии, которая произошла в Семилуках.

Около 7.20 62-летний мужчина на ГАЗ-224340, следовавший со стороны ул. Набережной по направлению ул. Чапаева, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущейся во встречном направлении Тoyota Land Cruser 150.

Водителя автомобиля ГАЗ довезли до больницы, но он скончался на руках медиков.