В Воронеже объявили конкурс на предоставление грантов любительским коллективам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже объявили конкурс на предоставление областных грантов любительским коллективам.

Гранты по 100 тысяч рублей на реализацию творческих проектов: создание концертных программ, спектаклей и других мероприятий, способствующих популяризации и развитию любительского искусства в Воронежской области выделяют в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Заявки на участие в конкурсе можно подать в департамент культуры по 21 марта.

За два года победителями конкурса стали шесть коллективов: хореографический ансамбль «Калинка» Бутурлиновского района, цирковая студия «Пластилин» Ольховатского района, вокально-инструментальный ансамбль «Отраженные объекты» Бобровского района, цирк «Каскад» из Нововоронежа, Каменский ансамбль народных инструментов «Сончинские перезвоны» и ансамбль русской песни «Россичи» из Россоши.