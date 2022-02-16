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Звезды16 февраля 2022 6:17

В Воронеже объявили конкурс на предоставление грантов любительским коллективам

Заявки принимают до 21 марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже объявили конкурс на предоставление областных грантов любительским коллективам.

Гранты по 100 тысяч рублей на реализацию творческих проектов: создание концертных программ, спектаклей и других мероприятий, способствующих популяризации и развитию любительского искусства в Воронежской области выделяют в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Заявки на участие в конкурсе можно подать в департамент культуры по 21 марта.

За два года победителями конкурса стали шесть коллективов: хореографический ансамбль «Калинка» Бутурлиновского района, цирковая студия «Пластилин» Ольховатского района, вокально-инструментальный ансамбль «Отраженные объекты» Бобровского района, цирк «Каскад» из Нововоронежа, Каменский ансамбль народных инструментов «Сончинские перезвоны» и ансамбль русской песни «Россичи» из Россоши.