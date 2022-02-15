Воронежский «Буран» разгромно проиграл аутсайдеру – ижевской «Ижстали»

«Буран» в игре с ижевской «Ижсталью» казался фаворитом. Славная в советские времена команда ныне прозябает на предпоследнем, 26 месте в ВХЛ. Однако и она воронежский клуб «уделала».

Начиналось все неплохо. На 12 минуте Артем Чмыхов, прорвавшийся по центру, расстрелял ворота гостей – 1:0. Но игра шла в целом равная. А в середине матча случился первый курьез. Когда «Ижсталь» была в меньшинстве, ее игрок Евгений Калинин убежал один на один с вратарем «Бурана» Дмитрием Шатайло. Голкипер вроде ликвидировал опасность, но гостям помог хоккеист «Бурана», от конька которого шайба отлетела в ворота – 1:1. В конце второго периода Тимур Шарифьянов вывел «Ижсталь» вперед – 1:2.

В третьем периоде «отличился» уже вратарь Шатайло. Он не смог накрыть шайбу, ее выбросили прямо на хоккеиста ижевской команды Вячеслава Скобелева, и он подарком воспользовался – 1:3. А в конце матча «Буран» выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. И получил бы неминуемый гол, если б не были сдвинуты ворота. Тем не менее судья засчитал шайбу, как если бы она была реально забита – 1:4.

Разгром от аутсайдера, который «Буран» уже ни при каких раскладах не догонит. Тем более позорно. Четвертое поражение подряд, три из них в домашней серии…

«Буран» уже никуда не уйдет с 24 места. Разве что очковый баланс теоретически могут пополнить – сейчас у «ураганных» их в активе 35. А вот «Нефтяник» из Альметьевска, который приедет в Воронеж в гости 17 февраля, еще может подняться повыше по сетке плей-офф с нынешнего 16-го места. Пока у него 55 очков, но сразу у трех команд, располагающихся выше, 56 – челябинского «Челмета», курганского «Зауралья» и казанского «Барса». Так что вряд ли «Бурану» что-то светит в финальной игре регулярного чемпионата. Начнется она в 13.00.