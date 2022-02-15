В Воронеже капитану дали условный срок за самоубийство солдата, найденного со связанными руками и с пакетом на голове

Степан Цымбал. Фото предоставлено родственниками. Фото: другой источник.

Воронежский гарнизонный суд вынес приговор капитану Дмитрию П. Его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, с применением насилия или с угрозой его применения».

В суде установили, что 9 февраля 2019 года начальник службы тыла Дмитрий П. прибыл на полигон «Погоново». Там днем 10 февраля у него произошел конфликт с рядовым Степаном Цымбалом. Дмитрий П. не менее четырех раз ударил кулаком Степана, потребовав разыскать пропавший из его машины алкоголь. И пригрозил ему и еще одному солдату проблемами по службе и применением насилия, если они к 22 часам не найдут пропавшие горячительные напитки.

10 февраля в 19 часов в палатке на полигоне нашли труп Степана Цымбала с пакетом на голове, завязанным скотчем, и со связанными руками. Экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии.

Комиссия экспертов не установила прямую причинно-следственную связь с тем, что капитан ударил Цымбала, а также с последующей угрозой применения насилия и последовавшим за этим самоубийством солдата.

Суд, сопоставив заключения экспертов с иными доказательствами, пришел к выводу, что Дмитрий П. формально не доводил Цымбала до самоубийства.

Дмитрий П. виновным себя не признал, заявив, что лишь похлопал рядового Цымбала. Зла он ему якобы не желал. А угрожал применением насилия, а также грубо и нецензурно выражался в адрес Цымбала и другого солдата только лишь для связки слов. Стало быть, не предвидел, что парень может свести счеты с жизнью.

В итоге капитан запаса Дмитрий П. получил четыре года условно. В течение двух лет он не имеет права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

- Конечно, странный способ самоубийства не мог не вызывать вопросы. Но для суда решающим аргументом стало, что на теле не было признаков борьбы и насилия, а в палатке вообще не нашли никаких следов присутствия посторонних людей, - рассказал адвокат матери погибшего солдата Руслан Банников.

На вопрос, не могли ли следы присутствия посторонних, а также и борьбы перед смертью Степана Цымбала «технично» скрыть, Руслан Банников красноречиво промолчал.