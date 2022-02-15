Губернатор Воронежской области рассказал, как восстанавливался после ковида

Александр Гусев. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В большом интервью «МОЁ.Online!» губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, как восстанавливался после перенесенного коронавируса. Он сообщил, что много гулял в среднем темпе - чтобы дыхательная нагрузка была, но не высокая.

- Также дыхательная гимнастика стопроцентно помогает, - поделился Александр Гусев. - Из личного опыта это знаю. В течение пяти дней занятия дыхательной гимнастикой помогли функционально себя восстановить. Понятно, что в тренажерный зал после этого не пойдёшь. Но ты можешь спокойно двигаться и работать без одышки. Плюс витамины, разжижающие кровь препараты. После закрытия больничного полностью восстановил здоровье только через полтора месяца. В первые две недели были ограничения. Рядом с тем местом, где я был, всегда находился портативный кислородный концентратор. Потом по заключениям докторов все наладилось и потребность в нем отпала.

Напомним, что на момент болезни Александра Гусева губернатора замещал его первый зам Виталий Шабалатов. При этом о заболевании ковидом главы администрации Воронежской области официально не сообщали. Однако это скоро стало известно – после сообщений в соцсетях известного актера Федора Добронравова и бывшего главы воронежского управления МЧС, а ныне губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.