Воронежские каратисты привезли из Липецка десять медалей

Виктория Будникова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В рамках «Кубка Петра Великого» по каратэ, проходившего в Липецке, спор за награды вели 700 спортсменов из 23 регионов страны. В активе воронежских спортсменов десять призовых мест.

Серебряными призерами стали Виктория Будникова (14 - 15 лет, до 47 кг), Максим Выстороп (12 - 13 лет, до 50 кг) и Никита Тургенев (16 – 17 лет, до 76 кг). Отметим, что все трое тренируются под руководством Алексея Джиянова. А с Никитой также работает Владимир Гуляев.

Третьи места заняли Мария Дровненкова (женщины, ката), София Воротникова (12 – 13 лет, до 42 кг), Кира Крапивина (12 – 13 лет, свыше 47 кг), Михаил Чуриков (12 – 13 лет, до 50 кг), Ксения Шишова (16 – 17 лет, свыше 59 кг), Максим Бедарев (16 – 17 лет, свыше 70 кг) и Артем Бурданцев (16 – 17 лет, свыше 76 кг).

Алексей Джиянов тренирует всех, кроме Сони, Артема и Киры.

С Кирой также занимаются Юрий и Виталина Крапивины, с Соней - Александр Белозерцев, с Артемом - Евгений Панитков и Дмитрий Герасимов, с Ксенией – Алексей Кравец.

Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением!