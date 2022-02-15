В Воронеже задержали серийную воровку из Тамбова

Свою вину злоумышленница признала частично. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из городских отделов полиции задержали подозреваемую в совершении серии преступлений. Ею оказалась ранее судимая за совершение карманной кражи 23-летняя жительница Тамбовской области.

Выяснилось, с ноября 2021 года по февраль текущего года в отделы полиции Воронежа поступило несколько заявлений местных жителей в возрасте от 73-х до 84-х лет. Все преступления объединяла одинаковая схема: около банковских терминалов к потерпевшим подходила молодая женщина и предлагала помощь в оплате коммунальных квитанций. Пожилые люди передавали злоумышленнице свои банковские карты и сообщали пароли к ним для совершения операций. Женщина делала вид, что оплачивает квитанции, после чего подменяла банковские карты, забирала действующие себе, а пенсионерам передавала недействительные. В дальнейшем она снимала с похищенных карт денежные средства, которые тратила на личные цели.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность предполагаемой участницы преступлений, а также ее местонахождение. Оперативники задержали подозреваемую на территории Воронежа и доставили в отдел полиции. Свою вину злоумышленница признала частично.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к совершению пяти фактов противозаконных действий. Ущерб составил более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.