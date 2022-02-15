После жалобы в соцсети в Воронеже закрыли шаурмичную

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отправились на выездную проверку после сообщения об антисанитарии в организации быстрого питания, расположенной на улице Фридриха Энгельса. И не зря. В шаурмичной обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства и противоэпидемического режима.

- Выявленные нарушения могут привести к распространению коронавирусной инфекции, а также явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - пояснили в управлении.

Материалы проверки направили в суд. 11 февраля Центральный районный суд вынес решение приостановлении работы шаурмичной на 20 суток.