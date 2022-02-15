Назначили нового заместителя председателя правительства Воронежской области по строительству

Константин Кузнецов. Фото с сайта Союза архитекторов России. Фото: другой источник.

Во вторник, 15 февраля, в администрации Воронежской области официально оформили кадровое назначение, о котором говорили уже давно. Заместителем председателя регионального правительства по строительству стал Константин Кузнецов, ранее занимавший пост помощника губернатора. На новой должности он будет курировать четыре департамента: архитектурный, ЖКХ, строительной политики, а также Госжилинспекцию и строительный надзор.

Новый высокопоставленный чиновник – выпускник архитектурного факультета ВГАСУ 2006 года. Работал в областном департаменте архитектуры и градостроительства. В 2018-м назначен заместителем руководителя городского управления главного архитектора. В 2019 году стал помощником губернатора Воронежской области по вопросам архитектуры. В сентябре 2021-го возглавил воронежское отделение Союза архитекторов России.

Кузнецов отметился как автор ряда заметных проектов. В частности, концепции реновации типографии «Коммуны». Он также работал над генеральным планом города, проектом планировки его центральной части и цифровой 3D-моделью Воронежа.