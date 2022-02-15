В ДТП под Воронежем пострадали два человека

56-летняя женщина и 75-летний мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 18:10 в Новоусманском районе на 522-м километре автодороги М-4 «Дон», водитель автомобиля «Лада-111730», 67-летний местный житель, пытаясь развернуться на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю «Шевроле Лачетти» под управлением 47-летнего местного жителя, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пассажиры «Лады», 56-летняя женщина и 75-летний мужчина, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.