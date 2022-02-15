В Воронежской области 19-летнюю угонщицу могут посадить на пять лет

Т. оставила заглохшую машину с множественными повреждениями. Фото: Андрей КАРА

19-летней жительнице Борисоглебского района Т. грозит лишение свободы на срок до пяти лет в соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ (угон транспортного средства без цели хищения). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Как выяснилось во время предварительного следствия, в начале августа прошлого года в ночное время суток Т. угнала автомобиль «Фольксваген Поло», который был припаркован на пляже реки Хопер в селе Тюковка Борисоглебского района.

Воспользовавшись отсутствием владельца машины, девушка вставила ключ в замок зажигания, запустила двигатель и поехала в направлении села Губари. Затем она изменила свой маршрут и отправилась в село Чибизовка. Далее двигаясь по улице Московской, автомобиль съехал с автодороги и заглох возле одного из домов. Т. оставила машину с множественными повреждениями. Впереди суд.