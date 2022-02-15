Воронежская бобслеистка Мамедова начала тренировочные заезды в Пекине

Елена Мамедова. Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

Сегодня, 15 февраля, в Пекине в рамках 24-х зимних Олимпийских игр начались тренировочные заезды на бобах-двойках.

Именно в этой дисциплине бобслея выступает единственная представительница Воронежа на проходящем в Китае главном турнире четырехлетия – Елена Мамедова.

И хотя воспитанница Бориса Рузина на Играх представляет Краснодарский край, воронежские болельщики от души поддерживают Елену вот уже несколько лет. Все-таки она родилась у нас, и у нас же делала первые шаги сначала в легкой атлетике, а потом в бобслее.

Сегодня она вместе с Анастасией Макаровой проводит два первых тренировочных заезда. 16 февраля состоятся еще два, 17-го – заключительные два.

Сами соревнования пройдут 18 – 19 февраля. Первый и второй заезды состоятся в 15:00 и 16:30 18-го, а третий и четвертый – в это же время, но 19-го. Именно после заезда 19 февраля в 16:30 определятся обладатели медалей.

Напомним, что хотя воронежцы никогда не становились призерами зимних Олимпиад, тем не менее, единственную медаль на Играх от нашего региона завоевал в 1908-м году фигурист Николай Панин-Коломенкин. Правда, тогда этот вид спорта был представлен на летней Олимпиаде.