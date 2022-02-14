Под Воронежем мотоциклист, любивший гонять по улицам пьяным, отправится в колонию

Мотоциклиста посадили в колонию, не дожидаясь, пока он натворит бед своей пьяной ездой. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 14 февраля, в Нижнедевицком районном суде вынесли приговор по уголовному делу 55-летнего Петра К. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

В октябре 2021 года мужчина, ранее трижды судимый за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь был пойман пьяным за рулем. На ул. Советской села Нижнедевицк его остановили полицейские. Алкотест подтвердил, что мужчина пьян.

Суд приговорил Петра К. к восьми месяцам колонии-поселения. Его также на три года лишили водительских прав.