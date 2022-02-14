В Воронеже назначили нового прокурора Центрального района

Виктор Настаушев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Новым прокурором Центрального района Воронежа стал Виктор Настаушев. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. Ранее Виктор Сергеевич работал начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью в прокуратуре Воронежской области.

Виктору Настаушеву 42 года. Он закончил ВГУ. На службу в органы прокуратуры принят в августе 2001 года. Проходил службу следователем и старшим следователем прокуратуры Центрального района г. Воронежа. Затем старшим следователем следственного отдела прокуратуры Воронежской области, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по Воронежской области. После этого стал трудиться непосредственно в надзорном ведомстве. Сначала помощником и старшим помощником прокурора Воронежа, затем заместителем прокурора Центрального района г. Воронежа, старшим прокурором и, наконец, начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Виктор Настаушев женат, воспитывает двух детей.

Напомним, ранее руководивший надзорным ведомством Центрального района Евгений Новиков в конце мая 2021 года был назначен на должность заместителя прокурора Пензенской области.