Под Воронежем на пожаре сгорели двое мужчин

Горевший дом с улицы выглядит практически целым. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Утром 13 февраля в частном доме в садоводческом товариществе «Мечта» в поселке Рыкань Новоусманского района случился пожар. Спасатели потушили его, а на пепелище обнаружили тела двух мужчин, от них остались только обгорелые кости. Пожарные позвонили в региональное управление Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств смерти мужчин. Предположительно, это местные жители 49 и 62 лет.

Внутри дачи все выгорело. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Следователь провел осмотр места ЧП, наши сотрудники опрашивают возможных очевидцев в целях точного установления личности погибших, причин их смерти и пожара. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая, – рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.

Напомним, 11 февраля в селе Карпенково Каменского района случился пожар. Во дворе горевшего дома обнаружили труп 61-летнего мужчины. По данным следствия, он выпивал с 44-летним братом. Потом мужчины поссорились, и младший забил до смерти старшего.