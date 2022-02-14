В Воронеже дошло до суда дело водителя машины, задавившей на пляже 10-месячного мальчика

Место ужасной трагедии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего воронежца. Его посчитали ответственным за смерть 10-месячного мальчика на пляже в Чертовицах вечером 8 августа 2021 года.

По данным следствия, 32-летний мужчина отдыхал с семьей своих знакомых на берегу реки Воронеж и совсем не следил за машиной своей знакомой, которой в тот вечер управлял, даже не поставил ее на стояночный тормоз. Он не заметил, как в машину влезла двухлетняя девочка. Баловавшийся ребенок нажимал все подряд и стронул машину с места. Впереди отдыхала еще одна семья. Десятимесячный мальчик, которого на какое-то мгновение упустили из виду родители, попал прямо под колеса. От травм малыш почти сразу умер. ЕГо отец получил незначительные травмы.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, грозящее ему, - пять лет лишения свободы. Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде.

- На стадии предварительного следствия членами семьи погибшего мальчика заявлен гражданский иск к 32-летнему мужчине и владелице автомобиля о возмещении морального и имущественного вреда в сумме более 4,6 млн рублей, – сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелёв.