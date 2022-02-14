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Общество14 февраля 2022 15:37

В Воронежской области гаишники освободили грузовик из ледяного плена

Фура с полуприцепом не могла тронуться и перекрыла часть дороги
Юрий КОЗЛОВ
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Шофер "Вольво" поблагодарил полицейских и поехал дальше.

Шофер "Вольво" поблагодарил полицейских и поехал дальше.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 13 февраля, около шести утра дежурный сообщил двум инспекторам ГИБДД, что на 323 километре дороги Курск-Воронеж-«Каспий» в Аннинском районе грузовик застрял и мешает движению. Старший лейтенант Владимир Токарев и лейтенант Сергей Анищев выехали на указанное место. И увидели, что грузовик «Вольво» с полуприцепом не может тронуться, при этом он частично перегородил дорогу.

Гаишники поговорили с 57-летним шофером. Мужчина рассказал, что ехал со стороны Борисоглебска в направлении Воронежа и остановился на обочине. А потом не смог тронуться из-за того, что дорога была очень скользкая.

Полицейские остановили другой проезжавший грузовик. Его шофер помог отбуксировать «Вольво» на проезжую часть. Во время этого маневра они обеспечивали безопасность движения. Водитель «Вольво» поблагодарил инспекторов и поехал дальше.