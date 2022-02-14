В воронежском госуниверситете будущих библиотекарей научат блогингу

В библиотеки читателей надо теперь привлекать новыми способами. Фото: Влад КОМЯКОВ

На филологическом факультете ВГУ появился курс по блогингу. Вести его пригласили местную блогершу Валерию Робустову. На ее Инстаграм подписаны 37,5 тысячи человек. Кстати, на своей странице в соцсети Валерия отметила, что 15 лет назад, когда она закончила факультет журналистики, хотела пойти в аспирантуру, но ей дали понять, что она там не нужна. Теперь же она вернется в альма-матер в статусе преподавателя.

По словам Робустовой, студенты, занимающиеся по направлению «библиотечно-информационная деятельность», будут изучать работу в Instagram, Telegram, TikTok и YouTubе. Видимо, там они будут учиться продвигать услуги своих библиотек и их проекты. Очевидно, что в век интернета этим культурным учреждения требуется особый подход к аудитории. В том числе и активная работа в соцсетях.