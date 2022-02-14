Воронежские коммунальщики объяснили резкое подорожание квартплаты в январе

Воронежцам в очередной раз заявили, что рост квартплаты законен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие воронежцы неприятно удивились, увидев суммы за отопление в пришедших счетах за «коммуналку» за январь 2022 года. В частности, недоумевали, почему так резко подорожали эти услуги, жители улиц Среднемосковской в Центральном районе и 45 Стрелковой Дивизии в Коминтерновском.

В пресс-службе компании «Квадра», обслуживающей эти дома, пояснили взлет цен так:

– Отчетный период января, за который жилищные организации передавали показания тепловой энергии, был холоднее декабря, а именно -6,7 градусов против +0,3 градуса. В результате дома потребили больше тепла (461 тыс. Гкал против 365 тыс. Гкал, рост – 26 %). Управляющая компания передает в адрес теплоэнергетиков показания общедомового прибора учета тепловой энергии. На их основании для жильцов дома рассчитываются платежи. Потребление тепла в доме никогда не бывает одинаковым. Разница между месяцами отопительного сезона складывается не только из погодных условий, но из множества других причин.

Коммунальщики перечислили эти самые другие причины. Это помимо само собой разумеющегося количества дней в месяц, особенности работы внутренних инженерных сетей; нарушение наладочных мероприятий внутри дома; разрегулировка системы горячего водоснабжения; неправильная работа регуляторов температуры.

Воронежцам посоветовали, если, по их мнению, дом потребляет слишком много тепла, обращаться в свои управляющие компании. Их специалисты после этого должны будут проверить внутридомовую систему отопления и при необходимости ее отрегулировать.