В Воронежской области попало на видео ограбление салона микрозаймов

Испуганная женщина-администратор передает деньги грабителю. Фото: кадр с видео

Полицейские завершили расследование уголовного дела 44-летнего россошанца. Его обвиняют в разбойном нападении.

В августе 2021 года мужчина, находясь под домашним арестом, размышлял, как бы добыть денег на наркотики. И решился достать их в салоне микрозаймов на улице Пролетарской Россоши. Сначала он пришел туда, чтобы изучить обстановку. Вечером 24 августа 44-летний мужчина снова явился в салон. На этот раз в маске. Угрожая ножом, он потребовал от администратора, 34-летней местной жительницы, отдать деньги из кассы. Женщина передала ему 27 тысяч рублей. Грабитель привязал ее скотчем к стулу и ушел.

Администратор сообщила об ограблении в полицию. Эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук, а оперативники записи с камер видеонаблюдения. Они опросили очевидцев, составили приметы преступника.

По имеющейся ориентировке наряд полицейских обнаружил и задержал грабителя на улице райцентра неподалеку от места преступления. Стражи порядка изъяли часть похищенных денег, а также нож. К тому времени грабитель успел сменить одежду, купить алкоголь и продукты. В ходе следствия установили его причастность к продаже и хранению наркотиков, а также к краже трех тысяч рублей у водителя такси.

Также полицейские выяснили, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. На момент совершения разбоя он находился под домашним арестом. Под ним он сидел за продажу марихуаны местному жителю.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и на словах раскаялся. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Его дальнейшую судьбу решат в Россошанском районном суде.