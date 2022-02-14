Воронежские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийском турнире по кудо

Воронежские спортсмены достойно выступили на всероссийском турнире в Минеральных Водах. Фото: cspsk-vrn.ru

В Минеральных Водах наши спортсмены завоевали четыре медали на турнире «Новые имена» по кудо*, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Ранее эти соревнования проводили только в рамках Ставропольского края, а в 2022 году решили сделать их всероссийскими. Побороться за медали приехали около 400 спортсменов из 15 регионов страны. Воронежскую область на турнире представляли восемь человек.

Кирилл Кутищев, выступавший среди юношей 14-15 лет, занял второе место. Еще одно серебро, но уже среди взрослых, на счету Егора Поленкова.

Удался дебют на турнире всероссийского уровня Борису Шипилову, который выступал среди юношей 12-13 лет. Он в итоге стал третьим. А среди взрослых еще одну бронзу завоевал Денис Крутоверцев.

- Результат ожидали получше, рассчитывали все-таки на два первых места и еще на одно призовое. Но при таком количестве участников это очень хороший результат. Наконец-то наши мужчины вошли в призы и перед чемпионатом России, который начнется 27 марта в Москве, это был нужный для них старт, — рассказала главный тренер сборной Воронежской области по кудо Елена Дмитриева.

* Кудо - японское гибридное боевое искусство. Спортсмены работают в «полный контакт», то есть, поединки достаточно жесткие. Бои проводят в головных уборах и перчатках.