Серийного маньяка обвинили в убийстве девушки из Воронежа

Серийный маньяк нападал на своих жертв с ножом. Фото: из архива «КП»

В Московской области завершили расследование уголовного дела 55-летнего Андрея Г., обвиняемого в серии убийств. Об этом сообщают РИА Новости.

У маньяка был характерный «почерк»: он снимал квартиры, а потом убивал их хозяев, чаще всего орудовал ножом. Его задержали еще в 90-х годах за серию «случайных» кровавых расправ в городе Ухта Республики Коми. Трех мужчин он застрелил из-за ссор, а девушку-официантку зарезал за отказ «развлечься» с ним. На одном из заседаний суда Андрея Г. неожиданно отпустили под подписку о невыезде. Второй раз его поймали в начале нулевых годов в Подмосковье.

В ходе расследования раскрывались все новые эпизоды кровавой биографии маньяка. Оказалось, что на его совести убийства в Подмосковье, Дагомысе, городах Шахты Ростовской области и Александрове Владимирской области. Он также признался в убийстве девушки из Воронежа, у которой снимал квартиру.