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Общество14 февраля 2022 12:53

Под Воронежем конный завод завалил отходами сельхозземли

Предприятие заплатит штраф
Мария Щербакова
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В Воронежской области на землях сельхозназначения создали несанкционированные свалки. Площадь захламления составила 2,3 тыс. кв.м. Участок, о котором идет речь, находится в собственности Хреновского конного завода. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в понедельник, 14 февраля.

Сотрудники ведомства отобрали образцы почв этих участков.

- По результатам исследований, установлено снижение органического вещества на 21-32%, изменение группировки почв по степени кислотности, содержание обменного калия в почве увеличилось до чрезвычайно высоких концентраций, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За допущенное нарушение предприятию (юридическому лицо) придется заплатить штраф – 40 тыс. рублей.