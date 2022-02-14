Под Воронежем конный завод завалил отходами сельхозземли

В Воронежской области на землях сельхозназначения создали несанкционированные свалки. Площадь захламления составила 2,3 тыс. кв.м. Участок, о котором идет речь, находится в собственности Хреновского конного завода. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в понедельник, 14 февраля.

Сотрудники ведомства отобрали образцы почв этих участков.

- По результатам исследований, установлено снижение органического вещества на 21-32%, изменение группировки почв по степени кислотности, содержание обменного калия в почве увеличилось до чрезвычайно высоких концентраций, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За допущенное нарушение предприятию (юридическому лицо) придется заплатить штраф – 40 тыс. рублей.