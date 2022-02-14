В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам, атаковавших ее звонками, 526 тысяч рублей

Добычей мощенников, обманывающих на расстоянии, за сутки 13 февраля, стали 700 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

70-летней жительнице Железнодорожного района позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Причем не раз. Звонки поступали к пенсионерке с 13 разных мобильных номеров. Мошенники убедили женщину, что преступники оформили на нее кредит и банк, в счет погашения, спишет с ее пенсионного счета деньги. Якобы поэтому их нужно перевести на «безопасный счет». К тому же ей настоятельно посоветовали оформить кредит, чтобы потом закрыть им имеющуюся заявку от аферистов.

Женщина пошла в ближайшее отделение банка и взяла кредит на 200 тысяч рублей. Когда специалист спрашивала, зачем ей нужны деньги, она ей ничего не рассказала. После этого на счете женщины оказалось 526 тысяч рублей. Аферисты убедили ее из дома с помощью компьютера перевести все деньги на «безопасный счет». После того, как женщина увидела, что в квитанции об оплате реквизиты другой организации, а не банка, сотрудниками которого представлялись мошенники, она сразу обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 13 февраля в Воронежской области было два сообщения о «дистанционных» приключениях путем обмана или злоупотребления доверием, и четыре факта хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. Большинство противоправных действий совершено операциями через банковские карты, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз настоятельно рекомендуют жителям Воронежской области проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Стражи порядка советуют сразу прекращать общение со всеми «службами безопасности» и самостоятельно перезванивать по бесплатному номеру на оборотной стороне вашей банковской карты. Очень часто мошенники убеждают оформить заявку для отмены предыдущей и далее действуют по двум сценариям: либо переводят деньги через личный кабинет, либо просят потерпевшего их обналичить и зачислить на номера телефонов. Полицейские напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан для перевода денег с целью поимки преступников.

Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Чем раньше это сделаете, тем больше шанс быстро найти преступников.