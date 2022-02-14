Вадим Кстенин: «Необходимо ускорить передачу перехода на перекрестке Димитрова и Волгоградской в концессию»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В мэрии Воронежа в понедельник, 14 февраля, прошло очередное рабочее совещание. В нем участвовали заместители главы города, руководители структурных подразделений администрации и управ районов.

Заместитель главы Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая доложила, что на период эпидемиологического неблагополучия поликлиникам бесплатно передали 10 помещений в объектах социальной сферы, в которых развернуты пункты первичного приема.

Два таких помещения находятся на территории Дворца творчества детей и молодежи, по одному в Доме пионеров и школьников, Центре развития творчества детей и юношества, в детских школах искусств №№ 5 и 9, КДЦ «Шинник», в клубе «Боровое», Городском Дворце культуры, а также во дворце спорта «Юбилейный».

Надежда Савицкая отметила, что благодаря переводу учащихся 5-11 классов на дистанционную форму обучения и точечным закрытиям начальных классов, снизилось число заболеваний коронавирусом, ОРВИ и гриппом среди школьников. А с 14 февраля 1-е классы отправились на плановые каникулы.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Затем Надежда Савицкая сообщила о работе, связанной с предстоящей реконструкцией cамого старого здания в Воронеже, - Дома Гарденина, являющегося объектом культурного наследия федерального значения:

– В рамках двух муниципальных контрактов в 2021 году разработана экспозиция. По концепции, она должна сочетать исторические предметы и элементы интерьера с мультимедийными и интерактивными технологиями, чтобы создать современный музей, привлекательный для различных целевых аудиторий. В цокольном этаже запланирована «прикладная» экспозиция, посвященная темам кораблестроения и мануфактурного производства, в частности, суконного. Большую часть информации планируем подавать с помощью зрелищных и тактильных экспонатов, интерактива и мультимедиа.

Первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин добавил, что строительную проектную документацию Дома Гарденина разработали и направили на Главгосэкспертизу.

Руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев доложил мэру Вадиму Кстенину о подготовке к созданию сквера в Краснолесном. Напомним, что решение о его благоустройстве приняли по итогам выездного совещания в этом удаленном городском микрорайоне, которое глава Воронежа провел вместе с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем, депутатом ГосДумы от Воронежской области.

Рядом с имеющейся детской площадкой снесли старое опасное здание мастерских. Таким образом, площадь под благоустройство значительно увеличилась. По решению мэра Вадима Кстенина на создание сквера на этом месте из городского бюджета уже выделили более 10 миллионов рублей. Леонид Беляев сообщил, что разработанная концепция сквера, включающая три зоны – спортивную, детскую и предназначенную для тихого отдыха, находится на доработке в управлении главного архитектора. После утверждения окончательного видения проекта управа будет выходить на торги для поиска подрядной организации. Сквер планируют благоустроить до конца 2022 года. Он будет включен в перечень муниципальных озелененных территорий.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В завершении рабочего совещания главе Воронежа доложили, что в минувшую пятницу, 11 февраля, устранили последствия вандализма в подземном переходе на перекрестке улиц Димитрова и Волгоградской. Потолок восстановили силами подрядной организации.

– Практика показывает, что без постоянного присмотра, без организации в таких объектах предпринимательской деятельности любой ремонт может быть уничтожен в очень сжатые сроки. Необходимо ускорить проведение процедур передачи перехода в концессию, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Олег КУЗНЕЦОВ